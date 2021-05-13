Поддержку ростовским компаниям на сумму свыше 170 млн рублей оказал ВТБ

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С начала работы по госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0 банк ВТБ одобрил ростовскому малому и среднему бизнесу кредиты на сумму более 170 млн рублей. Известно, что первыми воспользовались льготными кредитами предприятия общественного питания.

Так, среди заемщиков - известная многим ростовчанам сеть кафе-блинных «Вкуснолюбов», а также детский санаторно-оздоровительный лагерь «Спутник», что в городе Таганроге. В работе находятся и заявки от представителей малого и среднего бизнеса еще на сумму около 100 млн рублей.

- Мы продолжаем работу с предпринимателями, которые проходят восстановительный этап, - сообщил управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

- Ведь, несмотря на частичную отмену ограничений и наращивание деловой активности, многие предприятия до сих пор нуждаются в поддержке. Уверен, подобная адресная помощь станет дополнительным стимулом для достижения поставленных предприятиями целей и реализации текущих бизнес-планов.

Напомним, программа ФОТ 3.0 направлена на оказание адресной помощи бизнесу, пострадавшему от последствий пандемии. На поддержку могут рассчитывать предприятия, ранее получившие кредиты по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) на возобновление деятельности и состоящие в специальных реестрах НКО или ведущие деятельность в одной или нескольких отраслях, требующих поддержки, согласно постановлению Правительства РФ № 279.

По условиям программы, процентная ставка по кредиту составляет 3%. Средства могут быть направлены на расходы, связанные с осуществлением любой предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам, платежи по процентам и по основному долгу по действующим кредитным договорам.

Кредитные договоры заключаются сроком до одного года. В течение первых шести месяцев предоставляется отсрочка по уплате процентов и основного долга. Заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принимаются по упрощенному пакету документов.