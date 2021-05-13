Городские власти заявили в полицию о краже недавно высаженных елей

В Ростове злоумышленники выкопали посаженные олимпиадниками ели. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице минувшей ночью неизвестные выкопали недавно высаженные ели в сквере им. Чуковского. О произошедшем в своем аккаунте в соцсети Инстаграм рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Деревья были посажены в весенний День деревонасаждений. Высадкой занимались победители и призеры региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов. На аллее появились ростки 14 елей. Саженцы семьи приобретали за свой счет, и у каждого деревца была выставлена именная табличка ребенка, который вложил в него кусочек своей души.

- Было украдено 7 деревьев. Администрация Октябрьского района сегодня подала заявление в полицию по данному факту, и уверен, что злоумышленников найдут! - отметил Алексей Логвиненко.

Было принято решение предстоящей осенью высадить на этом месте новые ели. Этим займутся районные службы. Это будет сделано, чтобы память о школьных победах была сохранена и одновременно преобразился внешний вид сквера.

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Расследованием инцидента занимается полиция.

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