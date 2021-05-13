На Дону будут судить главу администрации Волгодонска

Ранее за коррупцию и превышение полномочий задержали троих экс-полицейских Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава администрации Волгодонска ответит перед законом за подстрекательство к должностному преступлению. Дело уже направили в суд, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

В ведомстве считают, что в 2017 году чиновник уговорил директора департамента строительства и городского хозяйства подписать акты о приемке работ, которые не были выполнены. Речь идет о ремонте трех местных дорог. Это нарушение привело к большим потерям из бюджета.

Виктор Мельников занимает пост с 2017 года. В прошлом году он был повторно переизбран.

Ранее за коррупцию и превышение полномочий задержали троих экс-полицейских. Их будут судить в Миллеровском районе Ростовской области