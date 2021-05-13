Прокуратура начала расследование после обрушения потолка в здании ЮФУ

ЧП произошло в здании на Большой Садовой Фото: соцсети

Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в одном из корпусов Южного федерального университета. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

- По окончании проверочных мероприятий будут приняты соответствующие меры реагирования, - говорится в сообщении.

ЧП произошло вчера, 12 мая, в здании на Большой Садовой, 33. Всего обвалилось около 3 квадратных метров перекрытия. Это произошло на 4 этаже. Никто не пострадал, но занятия перенесли в другие помещения.