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Происшествия13 мая 2021 10:34

Прокуратура начала расследование после обрушения потолка в здании ЮФУ

ЧП произошло в одном из корпусов университета в центре Ростова-на-Дону
Ангелина СКИБА
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ЧП произошло в здании на Большой Садовой Фото: соцсети

ЧП произошло в здании на Большой Садовой Фото: соцсети

Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в одном из корпусов Южного федерального университета. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

- По окончании проверочных мероприятий будут приняты соответствующие меры реагирования, - говорится в сообщении.

ЧП произошло вчера, 12 мая, в здании на Большой Садовой, 33. Всего обвалилось около 3 квадратных метров перекрытия. Это произошло на 4 этаже. Никто не пострадал, но занятия перенесли в другие помещения.

ЧП