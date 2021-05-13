Ттакже в Таганроге полным ходом ведут реконструкцию участка улицы Петровской Фото: сайт правительства Ростовской области

Василий Голубев потребовал ускорить разработку проекта набережной Таганрога. Также глава региона раскритиковал местные власти за нерасторопность по этому вопросу. Тему масштабного обновления города губернатор поднял во время рабочей поездки, сообщает сайт донского правительства.

- Проект реконструкции Пушкинской набережной должны выполнить в этом году, иначе не получится войти с ним в бюджет будущего года, - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

При этом, в рамках выездного совещания глава региона отметил и положительные моменты. Так, уже к концу октября должны обновить Северную площадь. Планируют благоустройство парка «Приморский», а также скверов на Маршала Жукова и Пушкинской набережной.

Кроме того, сейчас полным ходом ведут реконструкцию участка улицы Петровской. Подрядчик обещает обновить объект в течение 1,5 месяцев. Там не только приведут в порядок асфальт, рабочие уже заменили водопроводные сети и провели санацию коллектора.

Во время поездки в приморский город губернатор также оценил ход реконструкции местной трамвайной сети