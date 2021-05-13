В Ростовской области подтвердили еще 199 случаев COVID-19

За 24 часа в лабораториях Ростовской области проверили 9 342 анализа Фото: Алиса ТИТКО

По состоянию на 13 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 199 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 90 721. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,92, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 42 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 71 случай, далее идет Зерноградский район, где выявили 11 положительных тестов. Третьим в списке оказались Шахты, там по 9 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку – в Волгодонске, Белокалитвинском, Константиновском, Красносулинском и Целинском районах.

Среди новых поступивших 30,1% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% – от 46 до 65 лет, 22,1% – от 66 до 79 лет, 11,1% – старше 80 лет, 4,5% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получает 1 541 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 18 человек, на неинвазивной ИВЛ – 145.

За прошедшие сутки умерли еще 23 человека с COVID-19. Это 12 женщин и 11 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 172 человека.

За 24 часа лаборатории проверили 9 342 анализа. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 155,89. Прививки уже сделали 348 315 человека, за сутки – 7 312.