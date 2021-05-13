К утру 13 мая в Ростовской области скончались 23 пациента с коронавирусом

ввстационарах сейчас лечат 1 541 пациента Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на 13 мая, в Ростовской области за сутки умерли еще 23 человека с COVID-19. Это 12 женщин и 11 мужчин. У всех были хронические заболевания, в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой, сообщают власти.

Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 172 человека. При этом в стационарах сейчас лечат 1 541 пациента. 18 человек находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 145 - на неинвазивной ИВЛ.

За прошедшие 24 часа в лабораториях проверили 9 342 анализа. Прививки уже сделали 348 315 человек, за сутки – 7 312.

Ранее стало известно, что авиакомпания FlyDubai возобновила прямые рейсы в Платов. До этого полеты были под запретом из-за распространения коронавируса