В Ростовской области иностранец пытался подкупить сотрудника ФСБ

За взятку мужчину задержали на месте Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области иностранец пытался подкупить сотрудника погрануправления ФСБ. За 50 тысяч рублей и 1000 долларов США он просил нелегально пропустить через границу двух человек. Мужчину задержали на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

По данным ведомства, инцидент произошел 4 мая этого года на территории пункта «Чертково-автодорожный». Подозреваемый уже под стражей. Ему грозит крупный штраф или до 8 лет тюрьмы. Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу.

Ранее в Ростовской области за взятки на 7,5 лет колонии осудили замначальника ж/д-станции. Руководитель брал с организаций плату за ускоренную погрузку и уборку вагонов