В Калмыкии выявили еще 14 зараженных коронавирусом

В Калмыкии коронавирусом заразились еще 14 человек Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия за минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 14 местных жителей. Соответственно, количество зараженных снова возросло и достигло 20 602 человек Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Из общего количества заболевших десять находятся в тяжелом состоянии. Шестеро уже подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни изо дня в день неустанно борются врачи. Но спасти удается не всех, за минувшие сутки от коронавируса скончался еще один заболевший. Таким образом, общее количество летальных исходов достигло 359.

За вчерашний день в инфекционные больницы попали 144 человека с подозрением на коронавирус. Еще 257 жителей республики находятся на самоизоляции в домашних условиях. Их состояние также регулярно контролируется участковыми врачами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За минувшие сутки 15 жителей Калмыкии подхватили коронавирус.

Зафиксирован еще один летальный исход.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.