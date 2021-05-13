Летом в Ростове трудоустроят 3,7 тысячи подростков

Школьники смогут работать в парках и скверах, участвовать в благоустройстве города Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Летом в Ростове трудоустроят 3 727 подростков. Часть договоров - 2 242 - с работодателями уже заключили, оставшиеся подпишут до конца лета. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Ребята смогут работать в парках и скверах, участвовать в благоустройстве города. Также они будут помогать сотрудникам офисов или заменять людей, которые находятся в отпуске, - написал сити-менеджер.

Также Алексей Логвиненко поручил до конца месяца разработать дополнительные меры поддержки организаций, которые примут школьников на работу. Предприятиям должны предоставить налоговые преференции.

Кроме того, стало известно, что на зарплаты юношам и девушкам, работающим в парке имени Горького и зоопарке, из бюджета выделят еще один миллион рублей.

Сейчас во всех школах города проводят внеплановые проверки. С учителями и охранниками уже провели инструктажи по технике безопасности