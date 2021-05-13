Калмыкские полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков

В Калмыки пресекли незаконный оборот наркотиков. Фото: ГУ МВД по РК

В Республике Калмыкия задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков.

Полицейские заметили 62-летнего мужчину в степной местности. При обыске у него обнаружилось растительное вещество массой более 150 граммов и и мело специфический запах. Злоумышленник рассказал, что это вещество - листья дикорастущей конопли, которые он собрал в степи за городом. Он планировал изготовить из них курительную смесь, имеющую наркотический эффект.

- По данному факту органами внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Калмыкия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

В настоящее время очаг произрастания конопли уже уничтожен. Он был сожжен сотрудниками полиции и районной администрации.

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Раньше он уже отсидел за другое преступление.

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