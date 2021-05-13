Стадион "Ростов Арена" попал в мировой ТОП по посещаемости

Стадион построили к чемпионату мира по футболу. Фото: соц. сети администрации стадиона.

Главный донской стадион "Ростов Арена" попал в список самых посещаемых спортивных объектов со всего мира. Специалисты подсчитали, что только в текущем сезоне его трибуны собрали более 177 тысяч зрителей. Это значит, что на каждом матче присутствовало почти 14 тысяч болельщиков. Об этом сообщили на официальной странице ФК "Ростов" в социальных сетях.

Примечательно, что такая статистика позволило нашему стадиону войти в первую пятерку самых популярных и востребованных у фанатов. Рейтинг учитывал не только российские футбольные комплексы, но и зарубежные спортивные "глыбы".

Среди российских только «Газпром Арена» смогла собрать больше болельщиков - 340 865 человек за год. Также в рейтинге есть стадионы в Китае - «Тяньхэ», США - «Мерседес-Бенц Стэдиум» и Вьетнам - «Тьен Трэнг».

Скорее всего, столь высокие показатели обусловлены тем, что в пандемию коронавируса российские власти не стали накладывать жесткий запрет на посещение футбольных матчей, как это сделали в Европе.

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