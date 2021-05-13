Виталий Кушнарев поддержал идею экологов о создании централизованной сети пунктов приема вторсырья

Виталий Кушнарев встретился с сотрудниками предприятия "Европолимер". Фото: официальный аккаунт Виталия Кушнарева в социальной сети

Экс-руководитель администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев рассказал в официальных аккаунтах в социальных сетях о своем отношении к раздельному сбору мусора и о перспективах переработки вторсырья в стране.

По словам бывшего сити-менеджера, четыре контейнера для разных видов мусора у каждого дома - перспектива для нашей страны пока далекая. Но Виталий Кушнарев уверен, что необходимо учиться разделять отходы, а также важно систематически их перерабатывать.

Именно теме переработки вторичного сырье была посвящена беседа Виталия Кушнарева с сотрудниками предприятия "Европолимер" в Аксайском районе. Здесь перерабатывают полиэтилен и пластик в объеме 10 тысяч тонн в год. На заводе готовы увеличить объемы переработки до 12 тысяч в год, но не хватает сырья.

По словам экс-главы городской администрации, экологи и переработчики вторсырья предложили отличную идею.

- Она заключается в том, что необходимо создать и растиражировать по всей стране сеть приемных пунктов вторсырья. Это - новое и очень перспективное направление экономики. Необходимо поддерживать предприятия, перерабатывающие полиэтилен и пластик,- прокомментировал Виталий Кушнарев.

Бывший сити-менеджер уверен, что гражданам можно дать стимул сдавать пакеты или макулатуру в пункты переработки.

- Система Госуслуги идентифицирует сегодня практически каждого. С помощью нее можно организовать систему мотивации. Например, сдал человек 10 килограммов стекла - получил бонус на оплату услуг ЖКХ, или скидку на оплату штрафа. Если будет такая мотивация для людей, Россия ускорится с сортировкой. Сегодня только 9% твердых коммунальных отходов уходят во вторичную переработку. А к 2024 году нужно достичь показателя в 60%, - прокомментировал Виталий Кушнарев.

Кроме того, бывший градоначальник заявил, что его также волнует проблема привлечения молодежи в аграрную сферу. По мнению Виталия Кушнарева, на федеральном уровне необходимо вводить меры поддержки, благодаря которым выпускники университетов захотели бы жить и работать в селе.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала о том, что бывший глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев официально заявил о том, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу РФ.

- Избираться планирую по Ворошиловскому и Первомайскому районам Ростова-на-Дону, Аксайскому району и городу Новочеркасску. Эти территории объединены в один избирательный округ под номером 152, – сообщил он в аккаунтах в соцсетях.