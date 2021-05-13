Уже возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Донскую фирму подозревают в мошенничестве при техобслуживании катеров Росгвардии. Предполагается, что организация обманом получила лишних 2,5 млн. рублей. Уже возбуждено уголовное дело. Информация об этом появилась на сайте главной военной прокуратуры.

По данным ведомства, контракт заключили еще в 2019 году. Коммерческая организация предоставила фальшивые документы, в которых завысила объемы выполненных работ и стоимость запасных частей. В результате злоумышленники нанесли ущерб бюджету.

В апреле этого года на Дону также раскрыли попытку мошенничества на 33,4 млн рублей. Двое злоумышленников пытались нажиться на банкротстве одной из компаний.