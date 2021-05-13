В Ростове первую обработку территорий от клещей завершат к 16 мая

Распыляют безопасные для людей и животных вещества Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове к 16 мая завершат первую плановую обработку территорий от клещей. Всего препараты против агрессивных паукообразных будут распылять в три этапа. Используются только безопасные для людей и животных вещества. Об этом сегодня на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

- Обрабатывают территории общественного пользования: пешеходные и велосипедные дорожки, Кумженскую рощу, Щепкинский лес, Левобережную зону, газоны и кустарники на набережной, - написал глава администрации.

При этом Алексей Логвиненко добавил, что частные территории должны опрыскивать собственники. Внутридомовые площадки - ответственность управляющих компаний и ТСЖ.

В прошлом месяце от укусов клещей на Дону пострадали 124 человека, в том числе 19 случаев зарегистрировали в донской столице