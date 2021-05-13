Строительство западной хорды Ростовского транспортного кольца планируют начать в 2022 году

Губернатор обратился с инициативой к вице-премьеру Марату Хуснуллину Фото: сайт правительства Ростовской области

Василий Голубев предложил начать строительство западной хорды Ростовского транспортного кольца в 2022 году. Эту инициативу губернатор озвучил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Об этом сообщает сайт донского правительства.

- Мы ведём проектирование западной хорды с опережением графика. Рассчитываем завершить проект в июле следующего года, тогда же можно будет приступить к его реализации, - отчитался Василий Голубев перед вице-премьером правительства Маратом Хуснуллиным.

В ответ Марат Хуснуллин поручил тщательно проработать этот вопрос.

В целом Ростовское транспортное кольцо - это дорога вокруг донской столицы протяженностью в 110 км. На ее возведение власти намерены потратить 150 млрд рублей. Цель проекта - разгрузить трассы.