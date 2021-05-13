С 20 мая в одном из переулков Таганрога введут одностороннее движение

О нововведении водителей предупредили местные власти Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 20 мая в Таганроге по 27-му переулку транспорт пустят только в одну сторону. Об этом водителей предупредили местные власти. Информацию опубликовали на сайте администрации города.

- Будет введено одностороннее движение по направлению от Чехова к Энергетической и от Чехова к Кузнечной, - говорится в сообщении.

Ранее приморский город с рабочим визитом посетил губернатор Василий Голубев. Глава региона оценил ход реконструкции трамвайной сети и потребовал ускорить разработку проекта набережной.