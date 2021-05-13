Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 мая 2021 16:25

С 20 мая в одном из переулков Таганрога введут одностороннее движение

Машины пустят по направлению от Чехова к Энергетической и от Чехова к Кузнечной
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
О нововведении водителей предупредили местные власти

О нововведении водителей предупредили местные власти

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 20 мая в Таганроге по 27-му переулку транспорт пустят только в одну сторону. Об этом водителей предупредили местные власти. Информацию опубликовали на сайте администрации города.

- Будет введено одностороннее движение по направлению от Чехова к Энергетической и от Чехова к Кузнечной, - говорится в сообщении.

Ранее приморский город с рабочим визитом посетил губернатор Василий Голубев. Глава региона оценил ход реконструкции трамвайной сети и потребовал ускорить разработку проекта набережной.