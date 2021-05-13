В Республике Калмыкия зафиксирован еще один летальный исход от коронавируса

В Калмыкии от коронавируса скончался еще один человек Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия снова увеличилось количество смертельных исходов от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки скончался еще один местный житель. Об этом сообщили в региональном штабе по противодействию коронавирусу. Таким образом, общее количество жертв смертельно опасной инфекции достигло 359 человек.

Стоит отметить, что в госпиталях региона еще десять человек находятся в тяжелом состоянии. Шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни продолжают бороться врачи.

Кроме того, за минувшие сутки в инфекционные больницы с подозрением на коронавирус поступили еще 144 человек. А также, еще 257 человек находятся на самоизоляции в домашних условиях, за их состоянием тоже регулярно наблюдают врачи.

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Вылечиться удалось также 14 местным жителям.

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