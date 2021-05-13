На строительство нового коллектора власти выделят более 5,5 миллиарда рублей

В Ростове построят новый коллектор Фото: "КП" Архив

В донской столице принято решение построить новый канализационный коллектор № 62. Власти уже начали поиски подрядчика, который займется выполнением работ. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком в закупке выступает Управление капитального строительства города. Согласно документам, прием заявок будет окончен 2 июня. На выполнение всех видов работ будет выделено 5,6 миллиарда рублей. Потенциальному подрядчику будет необходимо установить сваи, монолитные упоры и опускные колодцы.

Работы планируется начать в конце августа, а полностью строительство должно быть окончено до декабря 2024 года. Это будет второй этап строительства, коллектор пройдет от Гребного канала через Пролетарский и Первомайский районы.

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