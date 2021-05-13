Дончане за минувший месяц часто ругали Василия Голубева в соцсетях

Василия Голубева стали чаще ругать в социальных сетях Фото: "КП" Архив

Центром политической конъюнктуры был составлен рейтинг упоминания губернаторов регионов России в соцсетях. Показатели для составления были взяты за апрель. В расчет брались комментарии, как негативного, так и позитивного характера. Согласно, предложенным цифрам, губернатор Ростовской области Василий Голубев ухудшил свои позиции в сравнении с прошлым месяцем.

Стоит отметить, что в общей сложности главу донского региона стали реже упоминать в соцсетях. Была вероятность того, что это связано с майскими праздниками, но эта теория не подтвердилась.

- Явные падения приходятся на выходные дни - субботу и воскресенье, однако конец апреля по показателям не уступал значениям начала месяца, - отметили аналитики.

В общем рейтинге по упоминаниям в соцсетях Василий Голубев в сравнении с мартом потерял 17 позиций и занял 46 место. За месяц о главе региона было написано 6 877 сообщений. Согласно статистике по негативным комментариям, он поднялся на 25 место, хотя ранее занимал 38 строчку.

О губернаторе писали и положительные комментарии, но по их показателям, Голубев тоже сбавил обороты. В марте он был на 60 месте, а по результатам апреля стал 75.

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