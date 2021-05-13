Победители олимпиад снова высадят ели в парке Чуковского

В парке Чуковского школьники заново высадят ели. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Интаграм

В донской столице случай с кражей елей, посаженных победителями региональных и всероссиийских олимпиад, получил широкий резонанс. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Мы приобретём новые ели, при этом они будут крупномерными, тем самым снизим повторение риска вандализма, - сообщил сити-менеджер.

Было принято решение еще раз пригласить ребят, чтобы они снова высадили деревья на аллее в парке им.К.Чуковского.

Напомним, что деревья высаженные ранее были украдены вандалами минувшей ночью. Сотрудники районной администрации обратились в полицию, чтобы злоумышленников отыскали и привлекли к ответственности за правонарушение.

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Деревья были высажены победителями и призерами олимпиад.

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