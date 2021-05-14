Отключение света в Ростове-на-Дону 14 мая 2021 года: без электричества останутся сотни ростовчан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 14 мая 2021 года: электричество будет отключено в разных районах города. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 14 мая, с 8 до 17 часов электричества не будет по просп. Королева 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6/2.

С 8:30 до 15 часов будут обесточены ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-ая Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-ая Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31.

С 9 до 15 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. 4-я линия 4-18, 5-17; ул. 6-я линия 2-18, 1-11; ул. Советская 43, 47/1, 51; ул. 1-ая Майская 42-48, 61.

С 9 до 16 часов без электроэнергии придется посидеть жителям ул. 339-й Стрелковой Дивизии 21/3; ул. Греческого города Волос 4-12; ул. Красноармейская 19-29; просп. Буденновский 60-64; пер. Соборный 39-43, 52-58.

С 9 до 17 часов свет отключат на ул. Штахановского 19, 19/1, 21, 21/2, 23, 23/1, 25А; ул. Детская 161-207; пер. Красной Звезды 33-45, 32-52.

С 9:30 до 18 часов электричество будет отсутствовать в пер. Бабушкина 1-17, 6-12; ул. 1-я Баррикадная 20-22; ул. Ленинградская 19-23, 20/112; ул. Русская 21-41, 74-124; пер. Старобельский 12-14, 13; просп. Стачки 16; ул. Токарная 2-42, 19-29.

С 10 до 12 часов отключения ожидаются по ул. Зорге 6, 6/1, 8/2, 4б.

А с 13 до 15 часов обесточат просп. Коммунистический 10, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14.

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