Народный календарь на 14 мая: по поведению собак судили о возможных осадках

Народный календарь на 14 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Народный календарь на 14 мая: наши предки считали,что, если погода в этот день выдастся хорошей, то уборка урожая придется на сухую погоду. Если же бушевала непогода, то это предвещало суровую и холодную зиму. А лунная ночь и вовсе обещала заморозки в ближайшее время. Теплые вечер и тихая звездная ночь были признаком того, что лето будет ветреным и сухим. Если восход солнца ясным, то ясным будет и все лето. Вечерняя роса сулила предстоящий ясный день.

Необычный вой собак предвещал бурю. Если скучившиеся облака поднимаются очень высоко - к сильному дождю в ближайшее время. Если собака роет землю, ест траву, лезет в водоем или спит тревожно - это к дождю. Если бобры трудились всю ночь, то это тоже было символом предстоящего дождя.

Если день был хорошим, то это значило, что хлеба уродится много. Когда еловые шишки становятся красными, а сосновые зеленеют – пора сеять ячмень. Ранние яровые засевали, когда уходила вся вода от растаявшего снега, а поздние – когда цвела калина. Пшеницу и яровую рожь сеяли в полнолуние, а овес – после или раньше за два дня до этого.

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