Пробки в Ростове-на-Дону на утро 14 мая: горожане добираются на работу в шестибалльных ппробках

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 14 мая зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Доватора, Мадояна, Портовая, Профсоюзная и Интернациональная.
В центре водители вынуждены стоять на улице Красноармейской, улице Варфоломеева, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина, переулке Ашхабадском и на улице Цезаря Куникова. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.
В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавиловва, Дачная, Зоологическая, Тарновского-Терлецкого и Особенная.
На Северном пробки скапливаются на проспектах Королева и Космонавтов, улице Штахановского, улице Обсерваторной и переулке Мезенском.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, Троллейбусная и Менжинского, Алябьева и Каскадная.
На Сельмаше и в Александровке заторами скованы проспект Шолохова, улица Вересаева и улица 14-я Линия.
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