В Ростове выдачу кредитов в апреле удвоил ВТБ

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В Ростовской области более 1,2 тысячи кредитов наличными на сумму свыше 1,7 млрд рублей в апреле выдал ВТБ. Как рассказали специалисты банка, эти значения в два раза превышают результат того же месяца прошлого года. При этом в целом по России объем выданных средств увеличился втрое, что стало рекордным показателем для банка за всю историю.

- В апреле выдачи кредитов в России оказались на рекордном за несколько лет уровне, – отметил руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин. - Продолжается отложенный спрос после ограничений прошлого сезона, банки предлагают выгодные условия кредитования, а население реагирует на повышение ключевой ставки со стороны Банка России, ожидая аналогичных изменений со стороны и коммерческих банков. ВТБ на сегодняшний день сохраняет условия по своим кредитам наличными без изменений, и мы ожидаем, что рост спроса на заемные средства продолжится, что позволит нам на четверть увеличить объем кредитования по итогам этого года.

Известно также, что все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы, поэтому мы уделяем внимание удобству и скорости процесса одобрения и выдачи кредита, что и дает возможность ВТБ расти быстрее рынка.

Так, с начала текущего года дончане оформили в ВТБ уже около 8,4 тысячи займов наличными на 6,4 млрд рублей. И это в 1,5 выше показателя за январь-апрель 2020 года. В общем по стране спрос на потребительское кредитование в сравнении с первыми четырьмя месяцами 2020-го вырос на 75%. Всего ВТБ предоставил россиянам 500 тысяч кредитов на общую сумму более 420 млрд рублей. Портфель в данном сегменте превысил 1,6 трлн рублей, рост с начала года – на 9%.

Напомним, кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Минимальная ставка составит 5,4% годовых при условии подключения страховки. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.