В работе ростовских эвакуаторов не выявили нарушений

В Ростове не выявили серьезных нарушений в работе эвакуаторов Фото: Александр БОЙКО

В донской столице после проведенных проверок не было выявлено серьезных нарушений в работе эвакуаторов. Об этом сообщил замминистра транспорта области Сергей Ушаков на заседании комитета Заксобрания по транспорту. Стоит отметить, что проверки были проведены в связи с тем, что от владельцев автомобилей поступало множество жалоб.

Они поступают в министерство от жителей региона на постоянной основе. Автолюбители остаются недовольны порядком выдачи машин, работой полиции и эвакуирующих машины компаний.

- Обращения рассматривают различные ведомства, в том числе ГИБДД и прокуратура. Однако значительных нарушений зарегистрировано не было, - заявил Ушаков.

Он также добавил, что выявленные мелкие замечания уже устраняются. По его словам, сроки выдачи транспорта прописаны в регламенте, и они соблюдаются.

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