В Ростове крытый футбольный манеж построят к апрелю 2022 года

Площадь помещений составит больше 5 квадратных метров Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростове крытый футбольный манеж на 1069 мест планируют построить к концу апреля 2022 года. Ранее все работы собирались завершить в мае. К этому моменту объект готов уже на 42%, сообщает сайт донского правительства.

Рабочие уже усилили грунт, залили фундамент, возвели каркас здания и уложили металлическую кровлю. Также специалисты смонтировали системы вентиляции, создали витражи и установили перегородки. Все это ведут строго по графику.

В манеже оборудуют футбольное поле, универсальный спортзал и административно-бытовые помещения. Высотность будущего спорткомплекса, площадью 5 тысяч кв. метров, составит три этажа. Стоимость работ по контракту - 393,46 млн рублей.