Донские следователи нашли пропавшую без вести 17-летнюю Анастасию Рыжкину

Юная беглянка уже неоднократно пропадала на длительное время, но всегда возвращалась Фото: сайт управления Следкома России по РО

Пропавшую без вести 17-летнюю жительницу станицы Кировской нашли живой и здоровой. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Никаких преступлений в отношении девушки не совершали, рассказали в пресс-службе управления Следкома по Ростовской области.

О том, где и при каких обстоятельствах нашли Анастасию Рыжкину, пока не сообщается. Дело в том, что следователи все еще выясняют причины, из-за которых юная беглянка ушла из дома. Она пропала в апреле этого года.

Мать и бабушка не сразу начали разыскивать девушку, так как подобные случаи уже происходили. Юная жительница Дона и раньше пропадала на длительное время, но всегда возвращалась домой. В этот раз ее не было дольше обычного, поэтому родственники забили тревогу и обратились в полицию. Потом подключились следователи. Искали, можно сказать, всем миром, в поисках правоохранителям также помогали волонтеры.