Еще 204 жителя Ростовской области заболели коронавирусом

За прошедшие 24 часа в лабораториях проверили 10 490 анализов Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 12 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 204 человека. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 90 925. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,92, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 39 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 78 случаев, далее идут Шахты и Зерноградский район, где выявили по 10 положительных тестов. Третьим в списке оказался Батайск, там 7 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Заветинском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Неклиновском, Тацинском и Чертковском районах.

Среди новых поступивших 36,3% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,3% – от 46 до 65 лет, 19,1% – от 66 до 79 лет, 4,9% – старше 80 лет, 4,4% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 536 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 15 человек, на неинвазивной ИВЛ – 149.

За прошедшие сутки умерли еще 26 человек с COVID-19. Это 8 женщин и 18 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 198 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 10 490 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 165,03. Прививки уже сделали 357 745 человек, за сутки – 9 430.