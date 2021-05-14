В Ростовской области за сутки умерли 26 человек с COVID-19

Жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 198 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 14 мая, в Ростовской области за сутки умерли еще 26 человек с COVID-19. Это 8 женщин и 18 мужчин. У всех были хронические заболевания, в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой, сообщают власти.

Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 198 человек. При этом лечение в стационарах сейчас получают 1 536 пациентов, 15 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 149 - на неинвазивной ИВЛ. Выздоровели с начала пандемии 81 438 человек.

За прошедшие 24 часа лаборатории проверили 10 490 анализов. Прививки уже сделали 357 745 человек, за сутки – 9 430.

Накануне ситуацию с распространением инфекции прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев