ФСБ: «На Дону женщина продавала справки нелегальным мигрантам»

Фальшивки сложно было отличить от настоящих Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области

В Ростовской области женщине грозит до 5 лет тюрьмы за организацию незаконной миграции. Уже возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Как уточнили в ведомстве, женщина организовала мини-бизнес по продаже липовых справок, которые помогали людям пересекать границу без дополнительных затруднений.

Дело в том, что ранее были введены ковидные ограничения, и в связи с этим существуют определенные правила въезда в страну и выезда. В обход этих санитарных постановлений жители Украины и России могли купить фальшивые документы и спокойно проезжать пункты пропуска.

Известно, что все выданные документы оказались довольно высокого качества, поэтому их сложно было отличить от настоящих. За свои услуги злоумышленница брала от 5 до 12 тысяч рублей.

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