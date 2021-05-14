В Красносулинском районе сняли карантин по гриппу птиц

Сейчас все санитарные мероприятия на площадке уже завершены Фото: сайт правительства Ростовской области

В Красносулинском районе Ростовской области сняли карантин по гриппу птиц. Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Соответствующее распоряжение накануне подписал губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Карантин на одном из участков предприятия по разведению пернатых ввели в феврале 2021 года. Спустя несколько месяцев все санитарные мероприятия завершены. Птиц на площадку планируют вернуть в четвертом квартале 2021 года. После этого на предприятии усилят меры биологической безопасности.

Ранее в регионе вновь заработал завод по производству индейки. Как сообщил первый замгубернатора Виктор Гончаров, все предприятия по производству мяса индейки и утки должны выйти на полную мощность до 2022 года.