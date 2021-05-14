За что ростовчан прозвали "дикарями"

Пожарить шашлык во дворе - плохая идея. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нередко ростовчане готовят мясо на огне вблизи своих многоквартирных домов. Один из таких пикников возмутил жителей Левенцовки, которые пожаловались на "дикарей" в социальных сетях.

Возмущенные люди сообщили, что любители шашлыка соорудили мангал из тротуарной плитки, предварительно разобрав вымощенную тропу. Все бы ничего, но уличные повара решили разместить импровизированный мангал прямо на траве. Когда уходили, оставили после себя выжженную землю, что и не понравилось местным.

В связи с этим возникает закономерные вопросы: можно ли по закону разводить костры во дворах домов? Если нет, то какое предусмотрено наказание?

В начале 2021 года федеральные власти приняли обновленные правила противопожарного режима. Согласно ему, значительно сокращаются места, где можно свободно разводить костры, делать мангалы. С января запрещено жарить мясо на берегах рек, озер и в лесах. Исключением считаются территории, оборудованные специальными мангалами.

Также нельзя жарить шашлыки в парках, во дворах возле жилых домов и гаражах, а также на балконах и крышах. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности - от 2000 до 3000 рублей, а при нарушении правил пожарной безопасности в лесах - до 3000 рублей.

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