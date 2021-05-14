В Ростовской области уточнили адреса передвижных дорожных камер

Водителей просят быть внимательными и крайне осторожными на дорогах Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области уточнили адреса размещения камер фото- и видеофиксации. Передвижные комплексы установили в местах концентрации ДТП - там, где несчастные случаи происходят чаще всего, сообщают власти.

У каждого места есть своя печальная статистика. Так, например, на 77 км трассы Ростов - Волгодонск в прошлом году в разное время столкнулись несколько машин. В этих авариях погиб один человек погиб, еще пятеро пострадали. А на 64 км автодороги Ростов - Таганрог меньше, чем за год ранения в ДТП получили два человека.

И это далеко не все опасные участки, судя по опубликованному списку, их 126. С расположением камер можно ознакомиться на сайте правительства региона. Там дали ссылку на документ.

Водителей просят быть внимательными и крайне осторожными на дорогах. Нужно всегда выдерживать безопасную скорость и избегать резких маневров. Переходам также рекомендуют строго соблюдать правила безопасности.