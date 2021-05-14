В Аксайском районе до 1 октября перекрыли проезд по М-4 «Дон»

Ограничения вводятся на период планового ремонта Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Аксайском районе с сегодняшнего дня и до 1 октября перекрыли проезд по М-4 «Дон». Речь идет об участке трассы в районе поселка Дорожного, это 1074 километр пути. Информация поступила от госкомпании «Российские автомобильные дороги».

- Ограничения вводятся на период планового ремонта, - говорится в сообщении.

Альтернативные маршруты есть. Всем, кто будет ехать со стороны Волгодонска в сторону Краснодара, развернуться можно будет на 1062 километре. А водители, которые будут следовать из Ростова в Волгодонск, смогут сделать разворот на 1084 километре.

Также уже с завтрашнего дня в донской столице на Соборной площади запретят остановку транспорта