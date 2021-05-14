13 больных коронавирусом выявили в Республике Калмыкия

В Калмыкии еще 13 человек заразились коронавирусом Фото: "КП" Архив

В Калмыкии вновь возросло число зараженных новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки было выявлено 13 новых случаев заболевания. Таким образом, общее количество зараженных достигло 20 615 местных жителей. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся десять человек. Шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни изо дня в день борются врачи. Но медикам не всегда удается спасти всех, за минувшие сутки скончался от опасной болезни еще один человек. Соответственно, количество летальных исходов возросло до 360.

Вчера в инфекционные больницы поступил 151 человек с подозрением на коронавирус. Кроме того, еще 200 человек находятся на самоизоляции в домашних условиях. Их состояние также регулярно контролируется врачами.

Но, стоит отметить, что за минувшие сутки выздороветь удалось еще 14 пациентам. Таким образом, за весь период из больниц были выписаны 19 928 человек.

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Вылечиться удалось также 14 местным жителям.

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