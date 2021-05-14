На Дону вырос спрос на ипотеку

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В апреле этого года банк ВТБ на Дону выдал более 800 жилищных кредитов на сумму свыше 1,7 млрд рублей, что по объему больше, чем на 50% превышает результат прошлого апреля. Всего же с начала года продажи ипотеки ВТБ в регионе выросли до 5,5 млрд рублей – это на 15% больше, чем за первые 4 месяца 2020 года.

- Выдачи ипотеки в России за четыре месяца превысили 1,7 трлн рублей, что составляет 40% от результата всего прошлого года. Для ВТБ апрель стал самым успешным с начала этого года, мы выдали 100 млрд рублей ипотеки, что сопоставимо с объемами октября-ноября 2020 года. Порядка 40% сделок приходится на новостройки, свыше 40% – на квартиры на вторичном рынке и более 20% – на рефинансирование ранее оформленных кредитов, - прокомментировал вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

По словам топ-менеджера ВТБ, спрос на ипотеку во многом объясняется приближением «дедлайна» по программе с господдержкой. ВТБ за год работы по ней выдал свыше 290 млрд рублей кредитов, каждая третья ипотечная сделка совершается по льготной ставке, которая для заемщиков банка составляет сегодня 5,8% (предложение действует до 31 мая).