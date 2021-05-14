Избил и увез в отдел: в Ростове экс-полицейского осудили за нападение на мужчину

Мужчина избил ростовчанина и забрал его в отдел МВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове бывший участковый уполномоченный по делам несовершеннолетних получил 4 года условно за нападение на мужчину. Экс-правоохранителя осудили по статье «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Как пояснили в ведомстве, инцидент произошел в прошлом году. Полицейский приехал к подозреваемому, «в отношении которого проводил процессуальную проверку». Однако что-то не заладилось, и он решил применить силу. Мужчина избил ростовчанина и забрал его в отдел МВД, там он еще раз ударил пострадавшего в живот.

Ранее в Ростовской области за коррупцию и превышение полномочий задержали троих экс-полицейских. Их будут судить. Известно, что злоумышленники подделали документы и завели уголовное дело на невиновного человека