В Калмыкии количество летальных исходов от коронавируса достигло 360

В Калмыкии еще один человек скончался от коронавируса Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия был зафиксирован еще один смертельный исход от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество жертв опасной болезни снова возросло и достигло 360. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что на данный момент в региональных госпиталях еще десять человек находятся в тяжелом состоянии. Шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни изо дня в день не перестают бороться врачи.

Кроме того, за минувшие сутки в инфекционные больницы поступил еще 151 человек с подозрением на коронавирус. А еще 200 местных жителей вынуждены, находясь в домашних условиях, соблюдать режим самоизоляции

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Количество зараженных достигло 20 615 человек.

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