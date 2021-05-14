На выходных в Ростовской области воздух прогреется до +30 градусов

Примерно такая же погода была и сегодня, 13 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону, и в частности в донской столице, температура воздуха на выходных поднимется до +30 градусов. Ожидается переменная облачность. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Довольно тепло будет и по ночам. Синоптики прогнозируют от +14 до +16 градусов в зависимости от района. Возможны, кратковременные осадки. Их ожидают в Ростове, Чертково и Шахтах.

Примерно такая же погода была и сегодня, 13 мая. В течение дня столбики термометров поднимались до +26 градусов. Сейчас в регионе господствует умеренный восточный и юго-восточный ветер с порывами 6-11 м/с.