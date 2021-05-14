«Поклонимся великим тем годам...»: на полигоне ДГТУ прошел военно-спортивный праздник

Фото: ДГТУ

14 мая в Ростове-на-Дону на полигоне ДГТУ состоялся областной межвузовский военно-спортивный праздник «Поклонимся великими тем годам…». Он был посвящен 76-й годовщине Победы. В событии приняли участие студенты донских вузов, школьники и обучающиеся кадетского корпуса. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны.

– Праздник «Поклонимся великим тем годам…» по праву считается одной из самых масштабных в Ростовской области студенческих патриотических акций, – рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи. – В параде, выставке и показательных выступлениях были задействованы студенты восьми вузов региона, воспитанники кадетских корпусов и юнармейцы. Благодаря таким мероприятиям молодые люди понимают, что они живут в сильной стране, которая всегда будет защищать свой народ.

Фото: ДГТУ

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Ровно в 10 часов утра прошло торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Владимиру Жукову и присвоение военному учебному центру ДГТУ его имени. Известно, что авторы монумента скульпторы Денис Стритович и Тимур Юрченко. А сам памятник, высотой 105 сантиметров, изготовлен из бронзы в литейной мастерской вуза. При этом работа над скульптурой заняла почти пять месяцев.

Под парадную песню в исполнении военного оркестра на пол торжественно опустилась шелковая ткань. Гул аплодисментов заполнил всю площадь. Памятник Жукову – был открыт под троекратное «Ура! Ура! Ура!».

– Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Фашизм – это самое страшное зло, – подчеркнул заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба. – К сожалению, сегодня находятся люди, которые хотят переписать историю войны, умалчивают о достижениях советского народа, который заплатил слишком высокую цену за мир. Необходимо создавать все условия, чтобы молодежь, будущие поколения были тем рубежом, который не дал бы процветать любой форме национализма не только в России, но и за ее пределами. Мы всегда должны помнить, что великий советский народ дал возможность миру быть свободным.

Почтив минутой молчания погибших в боях воинов, гвоздики победного цвета возложили к памятнику все желающие.

Фото: ДГТУ

МАЙСКИЙ ВАЛЬС

А к 11 часам все уже переместились на главную площадь. Зрителей - много, ведь такое красочное торжество увидишь не каждый день.

- Равняйсь! Смирно! – командует товарищ полковник. И уже через секунду курсанты под марш славянки гордо несут флаг Советского Союза и Российской Федерации.

А после студенты и кадеты прошлись в праздничном параде Победы. Под звуки оркестра колоннами выдвигаются студенты военных учебных центров. Молодые люди в защитной форме и берцовых сапогах, девушки в изящных кителях и строгих юбках – все они представляют разные вузы, но объединяет их одно – желание почтить подвиг наших солдат.

Еще не много и на площади послышались звуки женских каблучков: девушки в летящих платьях в горошек под руку со своими кавалерами станцевали вальс. Всего 120 пар из ДГТУ приняли участие в красочном майском танце.

На протяжении всего мероприятия действовали выставка техники и оружия периода Великой Отечественной войны. Также для гостей праздника работала военно-полевая кухня. Кроме того, во время праздника состоялось награждение победителей и призеров регионального конкурса макетов военной техники периода Великой Отечественной войны и презентация социального исторического проекта «Инженеры Победы».

Праздник завершился фееричным выступлением бойцов Нацгвардии РФ и показательными выступлениями парашютистов войск Южного военного округа.