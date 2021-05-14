«Идеально для комфортного проживания»: эксперты – о застройке Левого Берега

Территория левого берега Дона - очень перспективна для развития. Фото: пресс-служба городской администрации

В Ростове-на-Дону началась подготовка документации по проекту планировки и межевания территории рядом со стадионом “Ростов Арена” - речь идет об участке восточнее стадиона площадью 40,8 Га.

После получения всех документов здесь может начаться жилая застройка, а также возведение необходимой социальной инфраструктуры: детских садов, школ, спортивных объектов.

Отраслевые эксперты оценили перспективу развития данной территории. Специалисты называют Левый берег потенциальным новым центром южной столицы, а риэлторы отмечают очень высокий спрос на жилье в этом районе.

- Левобережная зона станет одной из наиболее перспективных территорий после проведения Чемпионата мира. На левом берегу Дона будет построен концертный зал и ярмарочно-выставочный комплекс. Также мы рассматриваем здесь строительство новых спортивных сооружений и, в том числе, строительство жилья. Это уже заложено в будущее развитие Ростова и рассматривается нашими потенциальными партнерами, - рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Левый берег Дона давно притягивает горожан своим уникальным географическим положением. С точки зрения жилищного строительства, эта территория идеально подходит для комфортного проживания и сочетает в себе, казалось бы, несочетаемые характеристики: с одной стороны, Левый берег Дона - это экологически чистая зона и жизнь в прямом смысле среди зелени, а с другой стороны - этот район находится в двух минутах от исторического центра города и имеет удобную транспортную развязку со всеми районами города - отсюда можно быстро и без пробок добраться в Западный район города, в Александровку, в Батайск и Аксай.

- Я считаю, что в перспективе левобережная зона может превратиться в прекрасный пойменный парк, которого у нас, безусловно, пока нет. Это будет единение города с природой. Урбанизированное движение должно сочетаться с сохранением природы. Это вызовет понимание у городского сообщества и будет сочетаться с генпланом, - утверждает Алексей Полянский, председатель правления Союза архитекторов России.

Архитекторы отмечают, что сейчас развитие города в большей части происходит в северном и западном направлении - отсюда неравномерная нагрузка на транспортные и инженерные системы, отдаление жилых кварталов от центра города и новые территориальные и экономические проблемы. Поэтому земельные участки Левого берега имеют большой градостроительный, потенциал.

Генплан Ростова предусматривает развитие города на намывных территориях Левобережья. Более того, на основании научных исследований почвы, в 2016 году были внесены изменения в генплан, которые окончательно установили, что строительство на Левом берегу абсолютно безопасно. Речь идет о технологии намывных “подушек”, которая способна защитить строительные объекты от любых негативных явлений. Главным примером строительства по такой технологии является новый стадион “Ростов Арена”.

Эксперты сходятся во мнении, что активное развитие левобережной части города создаст современную градоформирующую застройку, положив начало формированию левобережного силуэта города - с объектами жилого назначения, социальной инфраструктуры и повседневного обслуживания населения.

При планировке территории застройщик «ЮгСтройИнвест» проведет комплекс инженерных мероприятий по созданию оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни и отдыха населения. К таким мероприятиям относятся защита от затопления и подтопления, вертикальная планировка и поверхностный водоотвод.

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