В Ростове появятся 13 новых остановочных комплексов

В Ростове появятся новые остановки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице приняли решение установить 13 новых остановочных комплексов. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Городские власти планируют выделить на выполнение работ 2,3 миллиона рублей.

По плану, они должны быть установлены в Первомайском районе города. Уже идут поиски подрядчика для выполнения работ. Победителю тендера необходимо будет закупить и установить остановки до 31 декабря 2021 года.

Остановочные комплексы будут привычного шаблона. Задняя и боковые стенки будут сделаны из стекла. Конструкция должна быть собрана так, чтобы стекло можно было легко заменить.

- Крыша должна быть полукруглая с наклоном для стока воды из монолитного поликарбоната толщиной не менее 8 мм с нанесением полос из матовой пленки для отражения солнечных лучей в жаркий период времени, - говорится в тексте документа.

Стоит отметить, что крыша должна быть сделана так, чтобы защищать горожан от осадков. На остановках также установят деревянные скамейки и урнами.

Гарантия на новые остановки будет действовать в течение пять лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая остановка появится на одном из маршрутов электрички Ростов-Таганрог.

Пассажирам придется привыкнуть к изменениям.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.