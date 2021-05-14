Коронавирус выявлен в 39 городах и районах Ростовской области

В Ростовской области коронавирус выявили в 39 муниципалитетах Фото: "КП" Архив

В донском регионе за минувшие сутки коронавирус был выявлен в 39 муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Лидером по заболеваемости является по-прежнему Ростов-на-Дону. За вчерашний день коронавирус был подтвержден у 78 местных жителей. На втором месте идут Шахты и Зерноградский район, здесь насчитывается по десять зараженных. А на третьей строчке Батайск с семью заболевшим.

Наименьшее количество зараженных ковидом в Белокалитвинском, Верхнедонском, Дубовском, Егорлыкском, Заветинском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Неклиновском, Тацинском, Чертковском районах. Здесь всего по одному заболевшему.

- По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 204, - говорится в тексте сообщения.

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