Ростовский предприниматель пойдет под суд за сокрытие четырех миллионов рублей

В Ростове местный предприниматель сокрыл крупную сумму денег Фото: "КП" Архив

В донской столице директора коммерческой организации, специализирующейся на производстве строительных металлических конструкций и изделий подозревают в совершении преступления по статье 199.2 УК РФ "Сокрытие денежных средств".

- Следователи выяснили, что с августа 2019 по июнь 2020 года подозреваемый, будучи директором фирмы и зная об имеющейся у него задолженности, находясь в Шахтах, инициировал в деятельности подконтрольной ему фирмы финансовые операции, исключающие поступление денежных средств на расчетные счета возглавляемой им фирмы, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Таким образом, ему удалось сокрыть целых четыре миллиона рублей. Преступление было выявлено сотрудниками МРО № 2 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас по делу проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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