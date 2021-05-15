Народный календарь на 15 мая: кошка крепко спала на улице - к теплу

Народный календарь на 15 мая Фото: Павел МАРТИНЧИК

Народный календарь на 15 мая: наши предки считали, что если западный ветер гнул верхушки деревьев, а вечером было пасмурно, то к утру ожидалась ясная погода. Если же соловей пел всю ночь напролет, то это к солнечному дню. Также ходила примета, что, если вы услышали соловья раньше кукушки, то это значило, что вы хорошо проведете лето. Если же день был теплым, то хлеб был темным.

Во время сева фермеры обязательно замечали, на какие сучки кукушка садится: на верхние – яровые должны быть высокими, на нижние – хлеба должны быть низкие и неурожайные. Кроме того, считалось, что, если кошка крепко спит на улице, то это к теплу. Если облака, появившиеся в полдень, исчезали к вечеру, то это к ясной погоде. Перед непогодой соловей переставал петь. Также песни соловья сулили хороший урожай.

Сколько дождей в мае, столько будет и урожая. Можно ждать двухнедельного похолодания, если черемуха зацвела, а соловьи запели. Если вода пошла на убыль и полились соловьиные трели – пора начинать посев.

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