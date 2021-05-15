"Сезон не удался": игрок "Ростова" Козлов о предстоящем матче против "Краснодара"

34-летний футболист Алексей Козлов. Фото: ФК "Ростов"

В преддверии большой игры, классического южного дерби между "Ростовом" и "Краснодаром" футболист донской команды высказался на тему матча. Алексей Козлов поделился мнением о прошедших играх и подвел итоги текущего сезона. Его слова привели на официальной странице клуба в социальных сетях.

Для 34-летнего защитника "Ростова" предстоящая встреча может стать 50-ой в составе "желто-синих". Он отметил, что время, проведенное в команде, пролетает для него незаметно.

- Мне здесь все очень нравится. Учитывая, что игра с "Краснодаром" последняя, очень хочется закончить сезон на мажорной ноте. Понятно, он не удался. Ожидания болельщиков, и наши собственные не совсем оправдались. Хотелось побороться за что-то большее, - отметил Козлов. - Сезон настолько растянулся, что не помню когда он начался. В принципе, до зимней паузы многое получалось. После нее понравился матч против «Зенита».

Он предположил, что теплая погода позволить заполнить трибуны "Ростов Арены" до отказа. Неудивительно, ведь на матчи против соперника из Кубани всегда приходит посмотреть огромное количество зрителей.

- Слышал, что уже достаточно много продано билетов. Будем стараться порадовать болельщиков своей игрой и результатом, - добавил защитник.

Напомним, матч "Ростов" - "Краснодар" назначен на 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00. Эксперты уже дали свои прогнозы на встречу.

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