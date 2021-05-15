В ростовских аптеках продавали поддельные тесты на коронавирус

Некоторые тесты можно делать только в лабораторных условиях. Фото: ИВАНОВА Диана

Ростовчанка была шокированы экспресс-тестом на коронавирус, который приобрела в одной из аптек города. По возвращению домой она обнаружила совсем не то, что было заявлено на упаковке. За помощью женщина обратилась в территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области.

Как сказано на сайте ведомства, покупательница изучила инструкцию и поняла, что тест предназначен для профессионального использования. Для его работы необходима лабораторная центрифуга, а в наборе нет ланцета для взятия крови. Таким образом, сделать тестирование дома не возможно.

Сразу после этого специалисты решили провести проверку всей аптечной сети, где ростовчанка приобрела товар. В результате было установлено, что на упаковке значится регистрационного номер товара, срок действия которого истек.

- Купленный в аптеке тест не соответствует по комплектации и составу тому медицинскому изделию, на которое выдавалось регистрационное удостоверение. В упаковке вместо 25 тестов содержался только один, - добавили в Росздравнадзоре.

Подобные "тесты" нашли еще в нескольких точках по всей области. По факту нарушений составили четыре административных протокола. Один из предпринимателей получил крупный штраф.

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