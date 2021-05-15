В Ростове вблизи старого аэропорта построят трехуровневую парковку

Парковка будет рассчитана на 333 мест.

Власти Ростова-на-Дону утвердили проект планировки территории вблизи старого аэропорта на улице Шолохова. В документах, опубликованных на сайте администрации города, сказано, что на участке в 2,2 гектара может появится трехуровневая парковка. Она вместит одновременно 333 автомобиля.

В тексте сказано, что 150 мест будут стационарными, еще 150 - механизированными, то есть лифтовыми. 36 из общего числа площадей для парковки называются зависимыми. Это значит, что там можно оставить машину, если позволят другие водители. Такой же принцип работает во дворах, где жильцы договариваются и блокируют друг друга на ночь.

Стоит отметить, что территория старого аэропорта является зоной перспективного развития. На данный момент там расположились торговцы закрытых рынков "Атлант", "Овощной" и других.

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