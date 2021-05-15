Стало меньше разводов, родилось больше детей: занимательная статистика в День Семьи

У большинства семья ассоциируется с рождением детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 15 мая, во всем мире отмечается День Семьи. В честь праздника сотрудники Ростовстата опубликовали интересные данные, которые коснулись браков, разводов и рождения детей. По информации специалистов, в этом году зафиксированы положительные тенденции.

Так, с января по март было зарегистрировано 4236 браков, что на 11 процентов больше, чем за тот же период 2020 года. Также отмечается сокращение числа разводов. За первые 4 месяца 2021 года брак расторгли 3683 пары, что на 9,3 процента меньше, чем в прошлом.

У большинства семья ассоциируется в первую очередь с родительством. С нее начинается рождение, воспитание, передача традиций и ценностей. В январе - марте в донских семьях на свет появилось 8608 малышей. Это чуть больше, чем в первые три месяца предыдущего года, когда родилось 8584 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Храните девственность!": супруги, прожившие вместе более 60 лет, рассказали секреты крепких отношений

В Международный день семьи, 82-летняя Валентина Горкина с мужем вспомнили, как полюбили друг друга с первого взгляда и дали советы молодым ростовчанам (подробнее)